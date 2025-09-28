Доброволческа акция по почистване и превенция на пожари осъществи читалище "Н. Й. Вапцаров - 1964" - Хасково

Доброволческа акция по почистване и превенция на пожари организира читалище "Н. Й. Вапцаров - 1964" - Хасково, съобщи за БТА секретарят на читалището Ива Томова. Заниманията с деца и възрастни, които включваха и образователна част и демонстрации, се проведоха на 25 септември до днес край брега на язовир „Студен кладенец“.

Семейният доброволчески уикенд бе организиран и от "Спасителен клуб за бъдеще" - Хасково. Той бе посветен на връзката между екологията и пожарната безопасност. Изхвърлените в природата отпадъци не само замърсяват, но често се превръщат и в пряка предпоставка за пожари, отбелязаха организаторите.

Освен каузата, участниците се насладиха на нощувки на палатка и лагерен огън, посещение на скалните образувания "Каменни гъби" и въжения мост "Лисиците", разходка с лодка из язовира и пътуване с

влак, тематични и спортни игри за деца и родители, прожекции на лятно кино, барбекю и детска дискотека. Акцент в програмата беше съботната акция „Деца срещу възрастни“ - състезание за събиране на отпадъци, което показа, че грижата за природата може да бъде и забавна.

Дейностите се реализираха по проект "Чисто, без огън и дим", който се осъществява с финансовата подкрепа на Виваком.