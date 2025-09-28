Класически детски игри организират във Враца 

Общо 11 тематични зони, вдъхновени от класическите детски игри „Сляпа баба“, „Гоненица“, „Народна топка“ и други ще бъдат обособени в квартал „Дъбника“ във Враца. Администрацията съобщи във фейсбук страницата си, че инициативата „Детство мое – забавления без екрани“ ще се състои от 17:00 до 18:30 ч.

Събитието, подкрепено от Община Враца, NetSurf и "Актив кидс Монтана", цели да ни припомни колко е важно движението, социалните контакти и преживяванията на открито в епохата на дигиталните технологии, уточниха от администрацията.

През септември инициативата „Детство мое – забавления без екрани“ се е състояла в Лом, а в Благоевград предстои на 13 октомври, е посочено на фейсбук страницата на "Актив кидс Монтана". Това е спортен клуб за двигателна култура на деца от четири- до 10-годишна възраст.

БТА припомня, че този уикенд във Враца се провежда също пътуващ фестивал на науката, фестивал на американската култура, както и трети кръг от Националния шампионат по планинско изкачване "Враца 2025".