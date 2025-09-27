В Кюстендил официално бе открит „Празник на плодородието“ 2025 г. „Добре дошли в античния град Пауталия, добре дошли в овощната градина България – Кюстендил“ - така кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов приветства жители и гости за празника.

Атанасов посочи, че тежки моменти като тазгодишната реколта обединяват хората и показват, че Кюстендил е бил, е и ще бъде овощната градина на България, както и че градът ще пребъде въпреки всички трудности, защото хората са заедно.

Заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов посочи, че за пореден път тази година е в Кюстендил и приветства организаторите от Община Кюстендил и Институт по земеделие Кюстендил. Той посочи, че Министерството на земеделието и храните ще продължи да подкрепя земеделските производители и че в тази тежка година от министерството са направили всичко възможно да ги подкрепят да продължат дейността си. Заместник-министърът каза още, че всички трябва да си зададем въпроса: „Как ще бъдем устойчиви занапред“ и изрази увереност, че с научния труд на специалистите от Институт по земеделие в Кюстендил ще може да бъдат дадени отговори на всички предизвикателства на климата, така че да се гарантират устойчиви доходи на земеделците.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова каза, че за нея е чест да бъде в Кюстендил, който с право се нарича овощната градина на България. Тя посочи, че днешният празник е доказателство за трудолюбието на земеделските стопани и занаятчиите, както и за плодородието на земята в Кюстендил. Тя поздрави стопаните за това, че пазят българския дух на трудолюбие и създават благата, с които се гордеем.

Главният научен секретар на Селскостопанска академия – София доц. д-р Деница Сербезова, посочи кюстендилският регион се слави с традиции в овощарството. „Върху римска базилика е изобразено крушово дърво от град Кюстендил, а върху монети, сечени през втори век от Пауталия, са изобразени конник с ябълки и грозде“, посочи Сербезова. По думите ѝ през 1896 г. на проведения първи за страната конкурс по овощарство и пчеларство Кюстендил е получил званието „Майка на българското овощарство“, а през 1906 г. в града е създадено първото специализирано овощарско дружество „Кюстендилска ябълка“. Целта му била да бъдат подпомогнати селскостопанските служби и членовете на дружеството. Сербезова посочи, че от 2008 г. традицията с възражда, като през юни Кюстендил отбелязва „Празник на черешата“, а през септември или октомври „Празник на плодородието“.

На „Празник на плодородието“ производители от региона, читалища и организации, се представят с художествено аранжирани маси с плодове и зеленчуци, а художници и занаятчии показват свои оригинални художествени произведения, изложени в центъра на града в дните на фестивала.

Днес програмата включва представяне на сортове ябълки от Институт по земеделие - Кюстендил и фолклорен празник. В 20:00 часа ще започне празничен концерт с участието на Тино, Роби и Криско.

На 28 септември (неделя) празникът ще продължи с изложение на художествено аранжирани щандове с плодове и зеленчуци, флашмоб "Плодородна шевица", игри и артистични ателиета за деца.