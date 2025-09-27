Протест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред Народното събрание

site.btaПротест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред Народното събрание
Протест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред сградата на Народното събрание. Организатори са партия „Възраждане“, движение „23 септември“ и „Фронт за лева“. По време на протеста се събират и подписка за провеждане на национален референдум относно приемането на еврото.
Миналата седмица също имаше протест пред Народното събрание. Тогава протестиращите блокираха движението на площад „Княз Александър Батенберг".
/ТНП/
