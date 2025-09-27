Подробно търсене

Протест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред Народното събрание

Юзлем Тефикова
БТА, София (27 септември 2025) Протест на партия „Възраждане“ с искане за запазване на лева се провежда пред сградата на Българската народна банка. Снимка: Минко Чернев/БТА (ЛФ)
София,  
27.09.2025 12:47
 (БТА)

Протест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред сградата на Народното събрание. Организатори са партия „Възраждане“, движение „23 септември“ и „Фронт за лева“. По време на протеста се събират и подписка за провеждане на национален референдум относно приемането на еврото. 

Миналата седмица също имаше протест пред Народното събрание. Тогава протестиращите блокираха движението на площад „Княз Александър Батенберг". 

/ТНП/

