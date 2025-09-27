Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не разбира омразата към него и правителството от страна на президента Румен Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не разбира „омразата и постоянния хейт“ на президента Румен Радев към него и правителството. Изказването на Борисов бе по време на откриването на Националната академия на младежката организация на партията в Панагюрище, на която присъстваха и вицепремиерът Томислав Дончев и председателят на парламентарната регионална комисия и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Борисов отговори на обвиненията на президента Румен Радев, че не допуска министри на събития с негово участие. По думите на Борисов членовете на кабинета сами отказвали да присъстват, защото "няма нито едно мероприятие, на което обединителят да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент – един обикновен депутат в мое лице“.

По думите на Борисов държавният глава използва държавната машина и присъствието на журналисти, за да отправя необосновани обвинения, без да допуска въпроси. „Пускам министрите, но те няма как да стоят до човек, който вече се е превърнал в партиен лидер. Не разбирам неговата злоба и омраза, която излъчва“, допълни лидерът на ГЕРБ.