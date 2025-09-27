Двудневен фестивал на драконови лодки започва в Русе

Фестивал на драконовите лодки се провежда днес и утре на езерото в лесопарка „Липник“ край Русе, съобщиха организаторите от местната Община. Целта му е да популяризира китайската култура, гребните спортове и активния начин на живот сред русенци и гостите на града.

Първото издание на форума беше през миналата година. Събитието днес и утре се организира със съдействието на Спортен клуб по кану-каяк „Локомотив“, местната организация на Българския Червен кръст и Университетската болница „Канев“.

Официалното откриване е предвидено за 16:00 часа днес, а програмата предвижда демонстрации на възпитаниците на Клуб по ушу и тайчи „Калагия“ към Общинския младежки дом, Спортен клуб „Айкикен“, Сдружение „Спортен клуб Русе“, клубовете по кикбокс „Акулите“ и по карате „Юнак“. На шатрите, разположени в близост до сцената, ученици от училище „Васил Левски“ ще представят калиграфия, рисунки с къна върху кожа, работилнички за йероглифи от хартия и маски, както и игра с китайски пръчки за хранене, съобщиха от местната администрация в крайдунавския град.

В състезанията с драконови лодки на 200 м се очаква да се включат отбори на Областната дирекция на МВР, Военно формирование 32420, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и професионални гребци. През утрешния ден след 10:00 часа и всеки желаещ ще може също да усети тръпката от качването на драконови лодки, напълно безплатно, съобщиха още организаторите.

През двата дни на паркинга до малкото езеро в Лесопарк „Липник“ ще бъдат разположени търговски шатри с източни храни и напитки, ръчно изработени изделия, както и арт базар с творци и занаятчии. Посетителите ще могат да се включат в работилници по оригами, калиграфия, пиксел арт, рисуване на чанти и киние, както и да се запознаят с елементи от съвременната азиатска култура – аниме, манга, к-поп, гейминг и косплей.

За удобство на всички посетители ще бъде осигурено специално празнично разписание по автобусната линия Русе – Николово – Долно Абланово – Просена, като автобусите ще спират директно в Лесопарка.