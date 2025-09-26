С хвърляне на яйца по сградата приключи протестът пред централата на "ДПС - Ново начало" в София

С хвърляне на яйца и бомбички по централата на "ДПС - Ново начало" на ул. "Врабча" 23 завърши столичният протест под наслов "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията". Демонстрацията беше организирана от сдружение БОЕЦ.

На мястото има засилено полицейско присъствие. Гражданите, дошли на протеста, носеха българското и европейското знаме и скандираха "Оставка".

Георги Георгиев от БОЕЦ заяви, че на срещата за сформиране на Национално обединение за общ фронт срещу мафията, състояло се днес, са се явили всички поканени от него вчера. На миналия протест Георгиев призова Божидар Божанов и Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" и граждански организации да се включат в обединението. Георгиев обяви, че следващият протест, който сдружението ще организира, ще е тази неделя.

Той заяви, че днес от БОЕЦ са посетили Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), за да искат документите за централата на "ДПС - Ново начало". По негови думи според документите, които те са видели, държавата е предоставила сградата за ползване от партията за десет години.

Вчера протестиращите настояха за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста и за отмяна на решението на Министерския съвет, с което се предоставя сградата на ул. "Врабча" 23 на "ДПС - Ново начало". Те блокираха движението по бул. "Васил Левски" и кръговото кръстовище около паметника на Апостола.