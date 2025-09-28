Подробно търсене

Йоана Димитрова
Международният ден на правото да знам се отбелязва за 23-ти път
Снимка: Програма "Достъп до информация"
София,  
28.09.2025 06:55
 (БТА)

За 23-ти път се отбелязва Международният ден на правото да знам. Организаторите от Програма „Достъп до информация“ ще раздадат годишните награди за принос в областта на свободата на информацията от 11:30 часа в клуб „Перото“ в София.

Номинираните се състезават в шест категории – четири награди „Златен ключ” за граждани, журналисти, неправителствени организации и институции, и две антинагради – „Катинар” и „Вързан ключ”. 

Целта на инициативата е да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация, институциите да бъдат насърчени да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото, както и да бъдат посочени институциите, които нарушават правото на достъп до информация.

Международен ден за достъп до информация

Денят се отбелязва от 2020 г. с резолюция на Общото събрание на ООН, по информация на отдел „Справочна“ на БТА. Целта е да се подчертае важността на свободата на търсене, получаване и разпространение на информация и на изразяване на мнение, както и правото на достъп до информация, които са в основата за развитие на демократичните процеси в обществото и за изграждане на общество без ограничения, основано на знанията.

Международен ден на правото да знам

Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Международната мрежа на защитниците на свободата на информацията. В България денят се чества от 2003 г. по инициатива на Програма "Достъп до информация", която в деня обявява годишните си награди за принос в областта на свободата на информация.

/РИ/

