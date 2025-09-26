Общинският съвет в Сухиндол прие одитния доклад на Сметната палата за годишния финансов отчет на Общината за 2024 г.

Общинският съвет в Сухиндол прие одитния доклад на Сметната палата за консолидирания годишен финансов отчет на Общината за 2024 година.

На днешното заседание съветниците приеха отчета на администрацията за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средствата от Европейския съюз и изпълнението на капиталовите разходи за първото полугодие на тази година. Приходите за този период са били над шест милиона лева, разходите над два милиона лева, а капиталовите разходи са били в размер на 250 хиляди лева.

Общинският съвет одобри за учебната 2025/2026 година в СУ “Св. Климент Охридски” в Сухиндол да се формират паралелки, броят на учениците, в които е под определения минимум. Предложението ще бъде отправено към Регионалното управление на образованието -Велико Търново. Директорът на училището Петя Карагерова обясни пред общинските съветници, че в училището за настоящата учебна година са записани 12 първокласници, като две от децата са със специални образователни потребности, за които са подсигурени ресурсен учител и психолог, както и медиатор.

В осми клас паралелката също е от 12 ученика, четири от които са от село Върбовка, от съседната община Павликени. Тя посочи, че след разговори с десетокласниците, завършили през миналата година, те са били убедени да завършат целия цикъл на 12-годишно обучение. Паралелките в осми клас са с насоченост електротехник, в девети - лозаро-винар, в десети клас – хлебар-сладкар, в единадесети клас отново лозаро-винари, а в дванадесети - експлоатация на автомобилния транспорт. Тя подчерта, че проблем е липсата на база, която да даде условия за развитие на децата по различните специалности след осми клас, но въпреки трудностите, за всички специалности има осигурени лектори.

Съветниците делегираха на кмета на общината да бъде представител в Общото събрание на Асоциацията по ВиК във Великотърновска област.