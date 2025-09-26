Протестиращи напръскаха централата на "ДПС - Ново начало" в София със спрей

site.btaПротестиращи напръскаха централата на "ДПС - Ново начало" в София със спрей
Протестиращи напръскаха централата на "ДПС - Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София със спрей в началото на втория ден на протести под наслов "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията". Събитието е организирано от сдружение БОЕЦ.
На мястото има засилено полицейско присъствие. Гражданите, дошли на протеста, носят българското и европейското знаме.
Вчера протестиращите настояха за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста и за отмяна на решението на Министерския съвет, с което се предоставя сградата на ул. "Врабча" 23 на "ДПС - Ново начало". Те блокираха движението по бул. "Васил Левски" и кръговото кръстовище около паметника на Апостола.
/ТТ/
