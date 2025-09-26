Представителната група „Синя България“ в Общинския съвет на Хасково се разпадна, след депозирано оттегляне на един от членовете й

site.btaПредставителната група „Синя България“ в Общинския съвет на Хасково се разпадна, след депозирано оттегляне на един от членовете й
Представителната група „Синя България“ в Общинския съвет на Хасково се разпадна. Това беше обявено от председателя на съвета Таня Захариев на днешното заседание.
Таня Захариева съобщи, че е депозирано оттеглянето от групата на един от нейните членове- съветникът Милена Налбантова. Според регламента за работа на Общинския съвет, представителна група може да бъде сформирана и да съществува при наличие на най-малко трима съветници. В настоящия мандат до началото на днешното заседание, групата „Синя България“ се състоеше от общо трима съветници, освен Милена Налбантова, в състава й са още бившият кмет на Хасково и настоящ общински съветник Георги Иванов и Стефан Делчев.
След днешния акт, с представителни групи в Общински съвет на Хасково остават съветниците от ГЕРБ и ДПС.
/ТТ/
