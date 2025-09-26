До десетина дни приключват ремонтните работи по общинската пътна мрежа в Кърджали

До десетина дни трябва да приключат ремонтните дейности по улиците от общинската пътна мрежа в Кърджали, каза пред журналисти кметът Ерол Мюмюн. Той конкретизира, че от седемнадесетте ремонтиращи се улици дейностите не са приключили единствено по „Републиканска“ и „Булаир“, които са основни пътни връзки в централна градска част. За довършване след този срок ще остане само полагане на маркировка на места, както и полагане на трети пласт на малка част от обектите.

„Тук е момента да благодаря на обществеността, на всички граждани за проявеното търпение. Остана съвсем малко, на финалната права сме“, каза още кметът.

Той допълни, че след приключване на настоящите ремонти по уличната мрежа, общинското ръководство е заложило и ще продължи с ремонти и по други улици, но дейностите няма да бъдат толкова осезаеми за жителите на града.

„Основният проблем по централната градска част, според мен, вече е решен. Продължаваме по заложената линия, а именно Кърджали да се превръща в модерен европейски град“, каза още Ерол Мюмюн.

Той допълни, че се изготвя проект за цялостен ремонт на наричания от кърджалийци „нов мост“ и допълни, че както е изграден преди повече от 30 години, по него не са извършвани почти никакви основни ремонтни дейности. „Това също е много сериозен обект за ремонт, който ще изисква сериозно финансиране и който ще заздрави съоръжението и ще промени ландшафта му“, каза кметът.

Що се отнася до заявеното преди време намерение на общинското ръководство за изграждането на изцяло нов, трети мост над река Арда, който да облекчи трафика по другите два, кметът каза, че се очаква в следващия общински бюджет да бъдат заделени средства за проектиране на съоръжението му.

„Идеята я имаме. Този нов мост значително ще облекчи трафика и ще бъде от голяма полза, но е обект със сериозно финансиране, заради което задължително ще имаме нужда от подкрепата на държавата“, каза още Ерол Мюмюн.