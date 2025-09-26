Състав на постоянна комисия по етика избраха общинските съветници в Крушари

Тричленна постоянна комисия по етика избраха общинските съветници в Крушари. Председател на комисията е Гизем Ахмед, а членове Нуртен Мехмед и Валентина Йорданова.

Докладната, внесена за разглеждане от председателя на Общинския съвет Видин Каракашев, бе приета от всички 13 съветници. В нея е посочено, че според Закона за местното самоуправление и местната администрация постоянната етична комисия се въвежда като задължителна, като е задължително и да се приеме Етичен кодекс на общинските съветници. Тя се избира от състава на общинските съветници и има специфични функции, свързани с контрола на етичното поведение на общинските съветници. Важно е да се подчертае, че тази комисия е различна от съществуващата комисия на общинския съвет по Закона за противодействие на корупцията.

Комисията трябва да изготвя тримесечни справки за своята дейност, които се представят на Общинския съвет. Тези справки трябва да съдържат статистика за броя на получените и разгледаните сигнали, видовете нарушения, приложените санкции и общи тенденции в поведението на съветниците.

Годишният отчет на комисията е особено важен документ, който трябва да съдържа подробен анализ на дейността през годината, препоръки за подобряване на етичните стандарти и предложения за актуализация на етичния кодекс. Този отчет се разглежда в открито заседание на общинския съвет и се публикува за широката общественост.

С приетото решение Общински съвет – Крушари възложи на постоянната етична комисия да изготви и предложи за обсъждане Етичен кодекс на общинските съветници. Той ще бъде разгледан на заседанията на всички комисии и след като бъде одобрен, ще бъде приет.