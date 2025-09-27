В Панагюрище започва шестото издание на фестивала на здравословния начин на живот „Здравей, Здраве“

Шестото издание на фестивала на здравословния начин на живот „Здравей, Здраве!“ започва днес в Панагюрище и ще продължи до утре. Това съобщи за БТА Елена Дундарова от инициативната група. Събитието се провежда в Народно читалище „Виделина – 1865“, а Община Панагюрище е партньор на събитието, което е част от културния календар на общината. Тазгодишното издание е под надслов „Знанието – път към свободата“.

Откриването е в 10:00 часа, а програмата включва лекции, практически занимания и срещи с холистични лекари, терапевти, консултанти, треньори по лечебни техники и народни лечители. Първият ден започва с лекцията на Теодосий Теодосиев „Здравословната интелигентност“, следвана от представянето на Уста Дарин Божков „Свещената геометрия, пространство и жизнена среда в дома“ и лекцията на Славян Стоянов „Древното познание в българската везбена култура“. Биляна Биле Билка ще говори по темата „Как да черпиш кураж от предците си“, журналистът и психолог Силвия Ненова ще разисква въпроса „Нашите деца – дигитални зомбита или свободни хора“, а астропсихологът Кирил Груев – Бурда ще представи „Четирите вида здраве и как постигането им трансформира нашето съзнание“. Програмата завършва с практика на трансцендентния покой, водена от Диана Марини и концерт на Елица Йоргова и Павел Павлов.

Утрешният ден е посветен на Христо Нанев с лекция за „Загубеното знание на Атлантида“, Ася Иванова с темата „Уроците на България и българите от гледна точка на Джьотиш“ и на Георги Сираков с лекция „Символите на древността“. Виолета Кузмова ще представи алтернативни терапии и подходи за здравословен живот на съвременния човек.

Двудневната програма ще завърши с художествения ръководител на фолклорен танцов състав „Тангра“ Мария Шангова, която ще разучи заедно с публиката две български хора от различни региони на страната.

За децата е подготвена паралелна програма с творчески работилници и занимания.

Фестивалът „Здравей, Здраве“ започва през 2010 година в Пловдив и постепенно се разраства, като намира последователи и в други градове на страната. Днес проявата е трибуна за експерти и специалисти, които представят природосъобразни методи за възстановяване на здравето и превенция на заболявания.

Преди дни за втора година Ловеч бе домакин на фестивал за здравословния живот „Здравей, Здраве!”