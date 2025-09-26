Благотворително дрифт събитие се организира в Габрово на 28 септември

Благотворително дрифт събитие под надслов Drift for fun 4 се организира в Габрово на 28 септември в подкрепа на младежи в процес на възстановяване от зависимости. Това съобщиха за БТА от фондация „Общност в помощ на зависимите“, която е организатор на събитието, със съдействието на дългогодишните приятели на фондацията и професионални дрифт пилоти Росен Янев, Живко Жеков, Деян Пенчев.

Събитието ще се състои на летище „Алфа Метал“ от 10:00 ч до 17:00 ч. Всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на лечението на младежи в Център „Вяра, Надежда, Любов“ (ВНЛ) – първият и единствен терапевтичен център в България, създаден специално за подрастващи със зависимости и проблемни поведения. В центъра се възстановят младежи на възраст от 13 до 18 години.

Центърът е естествено продължение на мисията на фондацията. След повече от пет години успешна работа на Терапевтичен център „Св. Илия“ - място с една от най-високите успеваемости в страната при лечението на зависимости, фондацията създаде и ВНЛ, за да даде шанс и на деца и младежи, изправени пред този тежък проблем. Програмата във ВНЛ не е просто лечение - тя предоставя нова перспектива за живот, съчетавайки психотерапия, образование и изграждане на умения за бъдещето. Центърът подкрепя не само младежите, но и техните семейства в борбата със зависимостите, посочват организаторите.

„Всяка входна карта, всяко участие и всяка подкрепа на Drift for Fun 4 се превръщат в реална помощ за младежите от Център „Вяра, Надежда, Любов“. Заедно можем да им дадем шанс за живот без зависимости“, посочва Илко Бояджиев, основател на фондацията. Тя е регистрирана през 2020 г. като естествен резултат от натрупания личен и професионален опит на нейния учредител. Илко Бояджиев познава от първо лице зависимостта, която успява да пребори и да използва натрупания опит като трамплин за израстване в ролята на консултант по проблемите на зависимите, посочиха от фондацията.