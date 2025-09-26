Общинските съветници в Главиница ще решат дали да бъде разкрит стоматологичен кабинет в село Звенимир

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Общински съвет - Главиница. Снимка: БТА, архив
Главиница,  
26.09.2025 09:25
 (БТА)

Общинският съвет в Главиница ще реши дали да бъде предоставено без търг или конкурс за срок от пет години помещение частна общинска собственост за разкриване на стоматологичен кабинет. Точката е част от проекта за дневен ред на днешното редовно заседание на съвета, съобщиха от общинската администрация. Според докладната записка към точката в деловодството на Общината е постъпило заявление от специалист с искане за помещение под наем за предоставяне на дентални здравни услуги в село Звенимир.

По предложение на кмета на община Главиница Неждет Джевдет съветниците ще гласуват Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Общината. 

В другите две точки от дневния ред ще бъдат гласувани изменения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и продажбата на имоти общинска собственост в селата Вълкан и Звенимир.

/НН/

