Общинските съветници в Главиница ще решат дали да бъде разкрит стоматологичен кабинет в село Звенимир

Общинският съвет в Главиница ще реши дали да бъде предоставено без търг или конкурс за срок от пет години помещение частна общинска собственост за разкриване на стоматологичен кабинет. Точката е част от проекта за дневен ред на днешното редовно заседание на съвета, съобщиха от общинската администрация. Според докладната записка към точката в деловодството на Общината е постъпило заявление от специалист с искане за помещение под наем за предоставяне на дентални здравни услуги в село Звенимир.

По предложение на кмета на община Главиница Неждет Джевдет съветниците ще гласуват Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Общината.

В другите две точки от дневния ред ще бъдат гласувани изменения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и продажбата на имоти общинска собственост в селата Вълкан и Звенимир.