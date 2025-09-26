Подробно търсене

Общинските съветници в Борован ще се запознаят днес с готовността на общината за работа при зимни условия

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Общинските съветници в Борован ще се запознаят днес с готовността на общината за работа при зимни условия
Общинските съветници в Борован ще се запознаят днес с готовността на общината за работа при зимни условия
Заседание на Общински съвет - Борован, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
26.09.2025 06:10
 (БТА)

Готовността на Община Борован за работа при зимни условия ще представи днес пред общинските съветници кметът Иван Костовски. Точката е част от дневния ред, предоставен на БТА от администрацията на съвета.

Според информацията, в общината е създадена организация за защита на населението при възникване на бедствени ситуации, свързани с възможно усложнена зимна обстановка. Осигурен е необходимият финансов ресурс за реализиране на различните мероприятия. Изготвен е и списък с наличната техника, като процедурата за избор на изпълнител за зимното поддържане на пътищата ще се проведе през октомври. Звеното „Домашен социален патронаж“ е в готовност да предоставя храна на нуждаещи се, а училищата и детските градини имат готовност за провеждането на нормален учебен процес през зимата, посочва още в информацията си кметът Костовски.

По време на заседанието ще бъде приета програмата за отбелязване на Деня на Община Борован – 25 октомври, кметът ще представи отчет за касовото изпълнение на бюджета за миналата година и предложение за актуализиране на Инвестиционната програма на общината за тази година.

Съветниците ще разгледат и предложението от председателя на постоянна комисия по Етика към Общински съвет -  Борован, Светослав Георгиев за Проект на „Етичен кодекс на общинските съветници към Общински съвет – Борован“, мандат 2023 – 2027 г.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:29 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация