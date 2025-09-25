В ловешкото село Радювене ще има вода през ден, съобщава на сайта си „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) – Ловеч. Населеното място е разделено на две зони. Водоподаване ще бъде осигурено от 8:00 до 20:00 ч., като за северната част режимът започва от петък, 26 септември, а за южната – от събота, 27 септември.

В сила е и забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

В друго ловешко село – Пресяка, се променя режимът на водоснабдяването, информират още от ВиК. Там вода ще има от 16:00 до 20:00 ч. също през ден, като за високата зона (местност Гъбрака) режимът започва от петък, а за ниската – от събота.

Още на 19 август беше въведен режим на водата в с. Пресяка, като водоподаване беше осигурявано пак през ден, но от 7:00 до 19:00 ч.

От днес режим на водата има още в 12 населени места в община Ловеч.