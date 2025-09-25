Общинският съвет в Козлодуй няма неприето решение през първите шест месеца на годината, сочи отчетът на председателя

Общинският съвет в Козлодуй е работил много добре през първите шест месеца на годината, отчете председателят Светлана Любенова-Плешоева на заседанието на съвета. Според нея за периода са гласувани общо сто и десет решения, като няма неприети. Съветниците приеха информацията на председателя за работата на съвета, както и отчета на кмета Маринела Николова за изпълнението на актовете на Общински съвет - Козлодуй за първото полугодие.

Преди това общинският съветник Димитър Георгиев от „Възраждане“ обяви, че заедно с другия представител на партията Катя Паскалева няма да участват в гласуванията в днешното заседание, в знак на протест срещу управлението на общината.

Дебати предизвика представянето на Отчета на Общинския екологичен календар и план-сметката за необходимите финансови средства за неговото реализиране за 2024 г. Според отчета Община Козлодуй е реализирала редица инициативи, които са допринесли за подобряване на екологичната среда, за възпитаване на отговорно отношение у подрастващите и за утвърждаване на сътрудничеството между институциите и гражданите в полза на природата. Част от съветниците не бяха доволни от начина, по който Общината се справя с нерегламентираните сметища, но приеха представения в следваща точка доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност“ за периода 1 януари – 30 юни 2025 г.

Бяха гласувани и окончателният годишен план на бюджета на Община Козлодуй за 2024 г., както и отчетът за текущо изпълнение на бюджета на общината за първото полугодие на 2025 г.

С решение на съветниците Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година бе допълнена с два имота, определени за ниско застрояване. Единият, в който общината е съсобственик, ще бъде предоставен за закупуване от частното лице по определена пазарна цена. Към другия има проявен инвеститорски интерес, площта му е 899 кв. м., а определената пазарна оценка - 224 789 лв. без ДДС. Тази сума ще е първоначалната продажна цена, върху която след продажбата ще бъде начислен ДДС, решиха съветниците.

Беше решено да бъде изработен нов Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация /ИПР/ за квартали № 41, 160, 160а, 167 и 170 по действащия регулационен план на гр. Козлодуй, с цел създаване на нови квартали № 191, 192, 193, 194, 195 и 196.