Общински съвет – Чепеларе даде съгласие за пренасочване на 101 040 лева от целевата субсидия за ремонт на улица и оформяне на терен за базар

Общински съвет – Чепеларе даде съгласие на провелото се днес заседание за пренасочване на 101 040 лева от целевата субсидия за капиталови разходи за ремонт на улица и оформяне на терен за базар. Кметът Боран Хаджиев посочи, че целевата субсидия на Община Чепеларе за капиталови разходи е в размер на 1 146 300 лева, от които Министерството на финансите прихваща 353 400 лева за окончателно погасяване на безлихвен кредит. На заседание на ОбС през юли е одобрена актуализация на Програмата за капиталови разходи по обекти и източници за финансиране, като се променя и размера на целевата субсидия от 792 900 лева на 891 860 лева.

С 89 489 лева от средствата ще бъде направен текущ ремонт на терен на ул. „Дичо Петров“, разположен между ул. „Васил Дечев“ и ул. „Андон Дечев“, с идея да се направи базар. „С тези средства, които сме планирали, ще се направи вертикалната планировка, като в последствие ще бъдат монтирани четири къщички и навеси, за да се задоволят нуждите на търговците“, каза кметът.

Общинският съветник Славка Чакърова заяви, че подкрепя идеята, но от името на жители на общината изрази притеснение, че строителните дейности са започнали без да има решение на ОбС. Веска Димитрова – началник-отдел в администрацията, обясни, че ремонтните работи са започнали два-три дни преди заседанието, за да се използва хубавото време, тъй като в района зимата е по-дълга и идва ненадейно. Тя уточни, че ако ОбС не приеме докладната, ремонтът ще продължи, а плащането ще бъде за сметка на общински средства. Кметът Боран Хаджиев заяви, че виждайки какво се случва в града, и колко положително жителите са настроени към тази идея, работата по обновяване на централната градска част е започнала.

Вторият обект, който ще бъде ремонтиран с 11 511 лена, е участък от улица в село Забърдо. Пътната настилка на нея е силно компрометирана и пречи за нормален достъп до имотите на живеещите на улицата. Трасето е с голям наклон и не позволява асфалтиране.