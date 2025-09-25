Общинският съвет в Сливен удостои с почетни звания и отличия изявени личности

На 24-ото заседание на Общински съвет – Сливен д-р Росица Петрова-Василева, директор на Регионална библиотека„Сава Доброплодни“, бе удостоена със званието „Почетен гражданин на град Сливен и Общината“. Отличието е за нейния дългогодишен принос в развитието на културата и за популяризирането на името на Сливен у нас и в чужбина. Д-р Росица Петрова-Василева е автор на над 220 публикации, съставител на редица ценни краеведски издания и инициатор на Националния фестивал на детската книга, който вече 27 години е сред най-значимите културни събития в страната.

Със „Знак за граждански принос“ на Общински съвет – Сливен бяха отличени комисар Денчо Чомаков и главен инспектор Росен Георгиев от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Признанието идва заради професионализма, активната дейност и значимите заслуги в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението. Комисар Чомаков е с над 30-годишна служба в МВР, а инспектор Георгиев има над десетилетие опит в системата и ключова роля за международни партньорства, включително дарение на специализиран автомобил от пожарната в Кьолн през 2022 г.

Съветът прие и програмата за отбелязване на празника на Сливен – Димитровден (26 октомври). Определени бяха знаменосец и асистенти на Знамето на града, утвърден бе протоколът на Общински фонд „Култура".