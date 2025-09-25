Общинският съвет в Дупница прие отчета на бюджета на общината за 2024 г.

Общинският съвет (ОбС) в Дупница прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2024 г. по приходната и разходната част. Приходите са общо 70 532 315 лв., в това число държавни дейности 53 404 784 лв. и 17 127 531 лв. за местни дейности. Налични по сметки в края на периода са 4 193 683 лв. Бюджетното салдо в края на периода е положително, в размер на 6 409 974 лева. Общинският съвет прие отчета на разходите по инвестиционната програма, отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2024 г. и състоянието на общинския дълг за 2024 г.

По време на обсъжданията кметът Първан Дангов съобщи, че има подписано споразумение за ремонт и реконструкция на стадион "Бончук" в града от преди година. Срокът за завършването е до края на 2026 г., каза Дангов. Той добави, че приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са се променили заради проблемите с водоснабдяването, но се надява проектът да бъде финансиран до края на следващата година.

Дангов съобщи още, че е въведена в експлоатацията и сепариращата инсталация в с. Джерман, част от проекта на Община Дупница за депо за отпадъци край селото. На 17 септември е изпратено писмо до оператора и в 40-дневен срок инсталацията трябва да заработи, което се очаква да се случи около средата на октомври, допълни Дангов.

Като задоволителна, но недостатъчна определи работата на ОбС в Дупница председателят му Костадин Костадинов в началото на днешното заседание и новия политически сезон. От името на коалицията КОД-ВМРО, той прочете декларация, в която настоява за повече дейност от страна на комисиите, за да може да се разрешат проблемите, които не търпят отлагане. Той изтъкна, че това са сфери като обществения ред, неспазване на Закона за защита на детето, паркирането. Костадинов настоя и за активна работа на Комисията по образование и култура и решение на проблемите с водоснабдяването, като припомни, че в общината има населено място с вода, която е негодна за консумация.

Съветниците включиха в дневния ред на сесията допълнителна точка, свързана с кандидатстването на общината в Дупница по проект за развитие на културата. ОбС направи необходимото изменение във връзка с вече взетото решение през юли, отнасящо се до съфинансирането на инициативата.

ОбС подкрепи кандидатстването на Община Дупница по проект "Интегрирано развитие на граничния регион" от програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България-Сърбия" 2021-2027 г. Проектното предложение ще бъде разработено съвместно с Община Мерошина. Предвижда се да бъдат извършени дейности, насочени към подобряване на условията за социална подкрепа и мобилност на хората с увреждания в община Дупница. Ще бъдат реализирани инициативи, които ще допринесат за създаването на по-достъпна, модерна и подкрепяща среда за нуждаещите се.

Взети бяха и решения за предоставяне от Община Дупница на право на ползване на помещенията на шест читалища в общината. Решенията са във връзка с кандидатстване по проекти за предстоящо изграждане на информационни центрове в читалищата, за придобиване на дигитални умения, обясни кметът Първан Дангов. Той представи и цените за режийни разноски, например такса смет, които трябва да плащат читалищата. Най-високата такса е на "П. К. Яворов" в Дупница, около 260 лв. годишно.

Съветниците подкрепиха утвърждаването и дофинансирането на самостоятелни паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2025/2026 година в общински училища, както и това за паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2025/2026 година в общински училища.

Съветниците гласуваха и предложение за удължаване на работата на днешното заседание.