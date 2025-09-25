Подробно търсене

Областният управител на София прие владението на банята в Горна баня

Петра Куртева
Областният управител на София прие владението на банята в Горна баня
Областният управител на София прие владението на банята в Горна баня
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
25.09.2025 13:29
 (БТА)

Областният управител на София Стефан Арсов прие владението на банята в Горна баня, съобщиха от пресцентъра на областната управа.

В началото на май кметът на София Васил Терзиев пое ангажимент процесът по връщане на сградата на банята в Горна баня да започне незабавно. Въпреки заявените намерения, реалните действия бяха предприети едва преди две седмици – пет месеца след първоначалното обещание, се посочва в съобщението. Арсов подчертава, че за него е приоритет сградата - ценен паметник на културата и символ за местната общност - да бъде върната за управление на Столична община в рамките на минимално необходимия срок.

„Хората очакват конкретни резултати. Моята отговорност е административните действия да бъдат завършени прозрачно и без отлагане”, заяви Арсов, цитиран в съобщението.

В средата на май от Столичния общински съвет предложиха Столичната община да придобие безвъзмездното право на управление и на собственост за задоволяване на обществени потребности от местно значение, включващи адаптация и реставрация на минералната баня „Горна баня“ като хидротермален център.

 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:39 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация