Общинският съвет в Сапарева баня утвърди паралелка под минималния брой на учениците в VIII клас по специалността „Екскурзоводско обслужване“

Общинският съвет в Сапарева баня утвърди паралелка с брой на учениците под минималния в VIII клас по специалността „Екскурзоводско обслужване“ по професия „Екскурзовод“ в Средно училище „Христо Ботев“, град Сапарева баня за учебната 2025 - 2026 година.

По време на обсъждането на докладната записка стана известно, че за съществуването на паралелката е необходимо да са записани поне 18 ученика, а през тази година те са едва 13. След началото на учебната година са записани още трима, но това отново не е достатъчно. Като проблем бе посочено, че учениците ме могат да бъдат разпределени в друга паралелка на училището, тъй като тя вече е с 24 ученика.

Общинският съветник Никола Фарфаров предложи в града да има разяснителна кампания за привличане на българи, които живеят извън страната. Той посочи, че в момента Министерството на труда и социалната политика работи по мярката "Избирам България", която е насочена към завръщащите се от чужбина българи. Фарфаров предложи Община Сапарева баня да разясни на хора от общината, които живеят в чужбина, за възможностите по програмата.

Кметът на община Сапарева баня Калин Гелев каза, че се очертава недостиг на ученици и предложи училището в града да организира транспорта на учениците от съседни села, които са на територията на община Дупница. Гелев предложи и да се направи реклама, но не само в интернет, на условията и възможностите за учениците, които Общината предлага.