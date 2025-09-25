Кметът Васил Терзиев спешно да организира процедура за концесиониране на "Топлофикация София", каза Вили Лилков в Столичния общински съвет

Кметът на София Васил Терзиев спешно да организира процедура за концесиониране на "Топлофикация София", заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) общинският съветник от "Синя София" Вили Лилков.

"Топлофикация" е реално във финансов колапс. Техническото състояние на мрежата е катастрофално, каза той. Никакви инвестиции не са правени в последните десетина години в производството - т.нар. генериращи мощности. Нито СОС, нито Столичната община може да извади дружеството от катастрофата, в която се намира, подчерта Лилков. Не можем безучастно да наблюдаваме тази катастрофа и да слушаме едни и същи обещания десетки години как "Топлофикация" сама ще се спаси от състоянието, в което се намира, допълни общинският съветник.

От "Синя София" настояват за преструктуриране на дълга, който отдавна е надхвърлил два млрд. лева и поемане на ясен ангажимент от държавата по отношение на този дълг.

Вили Лилков съобщи, че ежечасно в мрежата се губят около 650 тона вода от мрежата на дружеството, а за една година се губят около 5,6 млн. тона обработена топла вода, която се излива около трасетата на топлопреносната мрежа. "Топлофикация" в последните години много рядко успява да надхвърли 10 км ремонт на топлопреносната мрежа, която е общо 2000 км, каза общинският съветник. Той допълни, че е имало години, в които са ремонтирани около 36-40 км, което означава, че капацитетът за ремонти силно е намален. Необходими са спешни мерки по линия на публично-частните партньорства и мениджмънт с опит в дружеството, каза общинският съветник.