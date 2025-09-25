Според проучване на „Тренд“ 18% вярват, че положението в България ще се подобри през следващата година

Проучване на агенция „Тренд“ показва, че 18% от анкетираните вярват, че положението в България ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

Проучването е представително за пълнолетното население на страната, по поръчка на „24 часа" е и е посветено на обществените нагласи спрямо основните институции, партии и актуални теми. Изследването е реализирано в периода между 13-и и 20 септември 2025 г. чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" сред 1004 души на възраст 18+. Максимално допустима стохастична грешка: ± 3,1%.

По отношение на личното благосъстояние 17% от анкетираните са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – 15% от българите изразяват положително отношение, а 77% - отрицателно. Сходна е и оценката за президента - 43% положителна и 44% отрицателна, добавят социолозите.

Електоралната картина сочи лидерска позиция на ГЕРБ с 26,4% от гласуващите. Три формации са с практически изравнени сили в борбата за второто място – „Възраждане“ (13,9%), „ДПС-Ново начало“ (13,5%) и „Продължаваме промяната - Демократична България“ (13,3%), сочи проучването. Следват ги „БСП-Обединена левица“ със 7,2%, МЕЧ с 6,5% и ИТН с 5,7%. „Величие“ се задържа около парламентарната бариера с 4,1%, а „Алианс за права и свободи“ остава трайно под нея с 2,5%.

Малко под половината анкетирани – 48% казват, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2,64 милиона избиратели, уточняват от „Тренд“.