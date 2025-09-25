Общинските съветници в Оряхово разглеждат проект за инсталиране на фотоволтаични системи на сградата на Центъра за обществена подкрепа

Общинските съветници в Оряхово разглеждат намерение за кандидатстване с проект за инсталиране на фотоволтаични системи на сградата на Центъра за обществена подкрепа и закупуване на електрически автомобил. Това става известно в публикувания предварителен дневен ред за редовното заседание на Общинския съвет.

В докладната си кметът на общината Росен Добрев предлага Общинският съвет да даде съгласие инсталираната фотоволтаична система, закупеният електромобил и зарядната станция по проекта да бъдат използвани за обезпечаване на дейностите по предоставяне на социални услуги в общината. Финансирането е 100% по Механизма за възстановяване и устойчивост и едно от условията е да има решение на Общинския съвет, с което да бъде гарантирано, че до пет години сградите ще бъдат поддържани и няма да променят предназначението си, а автомобилът няма да бъде продаван.

БТА припомня, че общинските съветници във Враца и Бяла Слатина също взеха подобни решения.

На сесията си ОбС Оряхово ще разгледат информация за бюджета за първото полугодие, ще решат и устройствени въпроси.