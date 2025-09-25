През последното денонощие в страната са ликвидирани 146 пожара

Общо 146 пожара са ликвидирани в България през последното денонощие, няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарникарите са реагирали на 179 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара, без нанесени материални щети са 118 пожара. Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са шест.