Предоставяне на имот в Полски Тръмбеш на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ ще гласува Общинският съвет

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Полски Тръмбеш ще гласува предоставяне на недвижим имот общинска собственост на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Това пише в дневния ред, публикуван на сайта на Общината.

Помещението е поискано за разполагане на специализирано оборудване, част от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. То е с площ от 14 кв. м.

Общинските съветници ще гласуват предоставяне безвъзмездно за управление движима вещ частна общинска собственост на три общински предприятия - „Поддръжка и ремонт на общинско имущество”, „Стопански дейности” и „Чистота”.

Общинският съвет ще обсъди актуализация на програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост на територията на община Полски Тръмбеш за 2025 г.

Гласуван ще бъде отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД – гр. Полски Тръмбеш за второто тримесечие на 2025 г. Ще бъде определен представител на Община Полски Тръмбеш за участие в Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия „Водоснабдяване и канализация „Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Съветниците ще гласуват откриване на процедура за продажба на два поземлени имота в с. Куцина с площ 1216 кв.м и 1222 кв.м.