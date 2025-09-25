Общинските съветници в Димитровград ще избират временно изпълняващ длъжността кмет на с. Черногорово

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на село Черногорово е една от точките, включени в проекта за дневен ред на Общински съвет - Димитровград. Докладните са публикувани на сайта на местната администрация.

Предложението на кмета Иво Димов, за което съветниците трябва да дадат становище, е временно изпълняващият да е на поста до провеждане на частичен местен вот, насрочен за 12 октомври тази година. Това се налага, тъй като избраният за временно изпълняващ длъжността кмет на селото през юли, след кончината на предишния управник на Черногорово, е заявил участие в изборите, е обосновано в докладната.

Съветниците ще дебатират и по представения отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2024 година в размер на близо 84 млн. лева и ще разгледат предложение за актуализация на бюджета през настоящата 2025 година.

С казуси по продажба на земя публична общинска собственост и проекти по ПУП са свързани други от докладните в проекта за дневен ред.