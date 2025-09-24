Двустранните отношения обсъдиха зам.-председателят на парламента Рая Назарян и държавният министър на външните работи на Япония Хисаюки Фуджий

Стратегическото партньорство ще допринесе за оползотворяването на значителния потенциал в българо-японските отношения в сферите от взаимен интерес, каза заместник-председателят на парламента и председател на Групата за приятелство България - Япония Рая Назарян на среща с държавния министър на външните работи на Япония Хисаюки Фуджий. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Има перспективи за развитие на политическия диалог и сътрудничество в икономиката, енергетиката, иновациите, културата, образованието, между органите на местно самоуправление, както и в контекста на партньорствата Европейски съюз (ЕС) - Япония, ЕС - НАТО и по водещи въпроси от международния дневен ред, подчерта още тя.

Рая Назарян се срещна и с председателя на Групата за приятелство с България в Горната камара на японския парламент Джуничи Иший, членове на групата, както и с депутати от японския парламент.

Задълбочаване на отношенията между парламентарните групи за приятелство на България и Япония е важна част от поддържане на парламентарния диалог, заяви Рая Назарян. България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план, каза още тя.

Рая Назарян благодари за топлото посрещане на българската парламентарна делегация и отбеляза, че това посещение свидетелства за активния диалог между парламентите на двете страни, който е ключов елемент и двигател на развитието на българо-японските връзки. Япония има много приятели в нашата страна, каза Рая Назарян и уточни, че над 40 организации развиват дейност, свързана с Япония. Тя изрази задоволство, че има увеличаване на интереса към изучаване на български език, който в момента се преподава в пет университета в Япония.

Българската парламентарна делегация присъства и на церемонията за номиниране на японския популярен музикант и актьор Хиромицу Китаяма за Посланик на добра воля на България и Япония в резиденцията на българския посланик. Специален гост на приема бе бившият министър-председател на Япония Йошихиде Суга. Рая Назарян благодари на популярния японски музикант и актьор, че приема благородната кауза да бъде Посланик на добра воля на България в Япония. Това е призвание и добър пример за младото поколение, което има важна роля в изграждането на един нов свят със свободно, сигурно и демократично бъдеще, допълни тя.

Българската парламентарна делегация, водена от Рая Назарян, е на посещение в Япония по покана на председателя на Долната камара на японския парламент Фукуширо Нукага.

Рая Назарян посети и Българския павилион на ЕКСПО 2025 в Осака.