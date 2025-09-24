Три от преминалите оценка за допустимост концепции за интегрирани териториални инвестиции в Южен централен район са от област Хасково

От Област Хасково са три от подадените за разглеждане концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Южен централен район (ЮЦР) за планиране. Това съобщи по време на информационна среща по темата управителят на Областния информационен център (ОИЦ) в Хасково Евгени Консулов.

Концепциите са преминали оценката за административно съответствие и допустимост. Различно през тази година при тях е разширеният им териториален обхват, каза още Консулов.

Освен Хасково в ЮЦР за планиране влизат още областите Кърджали, Пазарджик и Пловдив. В почти всички хасковски концепции като партньор присъства Пловдив, а има участие и на други региони - Панагюрище, Кърджали и Смолян, разясни управителят на ОИЦ-Хасково. Той направи уточнение, че на този етап не са одобрени за финансиране дейности, а концептуалният подход е заявка за реализиране на намерения. През тази година финансовият ресурс е доста ограничен спрямо предходната, отбеляза още Евгени Консулов.

Подадената концепция от Община Хасково е със заложени дейности на стойност над 51,1 млн. лева. Единият от партньорите в тази концепция е Община Пловдив с предвидени инвестиции около 17 милиона лв. от общата стойност на подаденото предложение. Другите партньори в концепцията са Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково, филиалът в Хасково на Тракийския университет - Стара Загора и неправителствената организация Фондация „ХАЛО“, уточни Консулов.

Подадената концепция от Община Димитровград е за над 37 млн. лева. Акцентът в нея за Димитровград е поставен върху енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради. Третата концепция е с водещ партньор Община Свиленград и със заложени дейности за общо близо 37,3 млн. лева. Четвъртата концепция от региона е подадена от Община Кърджали като водещ партньор, а в нея като партньор е включена Община Стамболово, която е от област Хасково, уточни експертът.

Концепциите подлежат на обществено обсъждане, което ще се проведе по график от 6 до 17 октомври т.г., казаха още от ОИЦ- Хасково. Предстои и оценка от управляващите органи на шестте финансиращи програми, след което концепциите трябва да бъдат разгледани и да получат оценка и на ниво Регионален съвет за развитие на ЮЦР. Експертът от ОИЦ-Хасково Димо Димов посочи, че дадената оценка ще е от гледна точка на принос на съответната концепция по стратегията за развитие на ЮЦР.

Той припомни, че през миналата година бенифициентите от област Хасково имаха сериозен успех с четири одобрени концепции. Тази на Община Хасково бе класирана на първо място в Южен централен район.