Авариралият самолет край Бъндеришка поляна е изнесен от района, няма нанесени щети върху природата, каза за БТА директорът на Дирекция Национален парк "Пирин" Росен Банински.

На 28 юни от Министерството на транспорта и съобщенията информираха, че в 05:50 ч. самолет Cirrus SR22 с американска регистрация е катастрофирал след излитане от Петрич в района под връх Вихрен. На борда са се намирали пилот и двама пасажери, които сами са се придвижили до близък заслон в планината. По разпореждане на Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия е организирано транспортирането им с медицински хеликоптер на „България Хели Мед Сървиз“ до лечебно заведение за прегледи.

Росен Банински уточни, че с помощта на хеликоптер, машината е транспортирана до Бъндеришка поляна. Оттам самолетът ще бъде извозен с платформа до определено за целта място. Акцията по изнасянето му от труднодостъпния високопланински терен е преминала успешно и без инциденти. При извършените действия не е допуснато замърсяване на околната среда и не са нанесени щети върху природата в защитената територия, поясни директорът на националния парк.

Банински посочи, че причините за аварийното кацане на машината ще бъдат разследвани от Главна дирекция "Разследване на въздушни катастрофи". Ние съдействахме при акцията и сме дали предписание на собственика. Няма замърсяване на околната среда. Самолетът, който катастрофира, е малък. Нямаше изтичане на масло или гориво. Най-важното е, че при инцидента няма жертви, каза още той.