Работната група, която беше сформирана заради водната криза в Брезник, проведе първото си заседание

Работната група, която беше сформирана към Общинския съвет (ОбС) заради водната криза в Брезник, проведе първото си заседание, съобщи пред журналисти председателят на ОбС Иван Тинков.

Той допълни, че групата е набелязала въпроси, които да бъдат зададени към новия управител на ВиК – Перник Стоян Цветанов. Той ще бъде поканен на октомврийското заседание на Общинския съвет.

Сред питанията са каква е визията на ръководството на дружеството за решаването на проблема с течовете, колко са авариите от началото на годината, дали са на новите, сменени вече водопроводи или на старите.

Съветниците се интересуват и за това дали има обекти, на които е прекъснато водоподаването заради неплатени сметки, както и дали точно тези неизрядни платци продължават да ползват вода.

Като въпрос ще бъде отправено и къде се губи голяма част от водата, която влиза във водопреносната мрежа, при условие че Брезник се намира в режим. Ще бъде потърсена информация от ВиК – Брезник относно наличните количества вода в язовир „Красава”, коментира още Тинков.