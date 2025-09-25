Общинските съветници в Плевен ще гласуват отчет за изпълнението на бюджета на Общината за миналата година. Това се посочва в публикувана на официалния сайт на институцията информация.

Отчета е внесъл кметът Валентин Христов в изпълнение на Закона за публичните финанси и общинска Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината.

На тази сесия общинските съветници ще се запознаят и с данните за изпълнение на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2025 г.

Първа точка от общо 39 в предварителния дневен ред е предложение за изменение и допълнение на наредбата за опазване на околната среда в общината. С проекта за промени в наредбата се въвеждат задължения за собствениците да поддържат чистотата в собствените си имоти.

Заседанието ще продължи с разглеждане на точка за прехвърляне на неизразходвани финансови средства по договори за финансово подпомагане на Детско-юношеска школа „Вихър“ - гр. Славяново, Футболен клуб (ФК) - с. Бръшляница и ФК - с. Гривица. Обсъждането е във връзка с постъпила до Община Плевен официална информация от Областния съюз на БФС, че трите клуба преустановяват участието си във футболните първенства, което налага актуализиране на решението за бюджета, като се намаляват средствата за тези клубове. Сумата от намаляването ще бъде добавена към резерва в бюджета.

Общинският съвет ще гласува предложение за именуване на три улици в местността Стража и ще вземе решение за участието на Доброволното формирование при Община Плевен в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

Точка в дневния ред на заседанието е и предложение по повод Световния ден на сърцето - 29 септември, за осветяване в цвета на инициативата на паметника „Майка България“.

Дневният ред на сесията този месец включва още предложение относно искане за спиране на обществена поръчка за покриване на река Тученица; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Средно училище „Стоян Заимов“ на недвижими нежилищни имоти публична общинска собственост; предоставяне безвъзмездно за управление на Начално училище „Христо Ботев“ - с. Дисевица, на недвижим нежилищен имот частна общинска собственост; предложение за провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост; отдаване под наем на части от имоти публична и частна общинска собственост на територията на общината за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони и др.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 09:00 ч. в конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Сесиите се излъчват в реално време на интернет страницата на институцията.