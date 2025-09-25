Допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще гласуват съветниците в Антоново на днешното си заседание.

Това се налага във връзка със заявен интерес от страна на граждани за закупуване на имоти – частна общинска собственост в населени места на общината, става ясно от проекта на дневен ред на заседанието, публикуван на интернет страницата на Община Антоново. Промените засягат терени, предвидени за жилищно строителство в града и в селата Стара речка, Разделци и Кьосевци.

В друга докладна се търси съгласието на Общинския съвет и за продажбата на поземлен имот в Антоново.

Гласувана ще бъде също корекция на общинския бюджет, свързана с актуализиране списъка на пътуващите служители.