Общинският съвет в Първомай ще обсъжда промяната на предназначението на терен, предвиден за обществен паркинг

Терен в Първомай от малко над два декара, отреден към момента за публичен паркинг, да бъде обявен за частна общинска собственост, гласи предложение на кмета на града Николай Митков до Общинския съвет. Докладната е част от дневния ред на заседанието на съвета днес и е публикувано на интернет страницата на общината.

Паркингът към настоящия момент не е изграден и вече е нецелесъобразен, посочва кметът. Описаният общински парцел е разположен в промишлената зона на града и в обхвата на новоизграденото кръгово съоръжение, поради което изграждането на паркинг в зоната на кръстовището ще създаде предпоставки за възникване на опасност на движещите се моторни превозни средства и пешеходци, поради намалена видимост, конфликти при влизане/излизане, затруднено движение на пешеходци.

Според предложението след промяната на подробния устройствен план ще бъде създадена устройствена основа за реализиране на бъдещи инвестиционни намерения, свързани с развитие и разширение на съществуващите производствени предприятия в промишлената зона на град Първомай.

Съветниците ще обсъдят още три имота в землището на с. Крушево да бъдат обявени за частна общинска собственост. Това са пасища с площ 1860 кв.м, 26 445 кв.м и 5737 кв. м. Причината е, че са престанали да изпълняват предназначението си.

Част от днешното заседание е и предложение на продажба на търг на общински имот с площ 581 кв.м., с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, намиращ се в квартал Дебър. Началната тръжна цена е 3020 лв.