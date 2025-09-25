Предстои избор на Етична комисия към Общинския съвет в Търговище

Предстои избор на Етична комисия към Общинския съвет (ОбС) в Търговище на заседанието днес. Предвижда се комисията да е съставена от седем съветници, която трябва да изготви Етичен кодекс на общинските съветници, информират от Община Търговище на сайта си. Комисията се създава в изпълнение на измененията и допълненията на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), посочва вносителят – председателят на ОбС – Търговище Тахир Тахиров.

В дневния ред на септемврийското заседание на Общинския съвет са включени 30 докладни записки. Ще бъдат разгледани промени по бюджета на община Търговище за 2025 г., заради постъпило писмо от Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) в Търговище за финансово подпомагане на отборите, участващи в Аматьорската областна група.

Предстои приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище.

Заместник-кметът Валентин Велчев внася докладна за изразяване на съгласие за учредяване на вещно право от „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД. Действията са връзка със започнало производство по разрешаване изграждането на Индустриален парк - Търговище и необходимост да бъде изразено съгласие от Общинския съвет за учредяване на вещно право върху терен собственост на „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД. Поради кратките срокове, в които това трябва да се случи, е необходимо да се допусне предварително изпълнение на решението, поради реализация на обект с особена важност и общинско значение, посочва вносителят.

Няколко са докладните, свързани с обявяване на част от имот публична общинска собственост в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост. Включени са и продажби на общински имоти в различни населени места на общината.

Съветниците трябва да приемат Правила за условията, реда и начина за финансово подпомагане на футболните клубове на територията на община Търговище. Чрез правилата ще се определи начин за кандидатстване, разпределение, изплащане и отчет на финансовите средства, предвидени в бюджета на Община Търговище за развитието на футбола, посочват от администрацията.

Кметът Дарин Димитров ще представи годишен отчет за 2024 г. по изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2021-2028 г. След началото на новата учебна година общинските съветници трябва да одобрят и формирането на четири паралелки с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2025/2026 г. в Спортно училище „Никола Симов“ в Търговище.