Общинският съвет ще обсъжда отчета на бюджета и на сметките за средства от ЕС на община Варна за 2024 година

Общинският съвет във Варна се събира на редовно заседание днес, съобщиха от пресцентъра му. В предварителния дневен ред на 28-ото заседание са включени 12 точки.

Сред тях е приемането на отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2024 година. Съветниците трябва да одобрят и средства за съфинансиране по проект „Топъл обяд“ на територията на общината.

В дневния ред е залегнало отпускане на финансови средства за женския баскетболен клуб Черно море Одесос, както и на общинското предприятие „Спорт“ за закупуване на гимнастически уред за прескок. Общинският съвет трябва да даде съгласие Варна да е домакин на Европейското първенство по водна топка за юноши до 20 години и финансовото му подпомагане.

Освен това съветниците ще обсъдят приемането на годишните финансови отчети на Диагностично-консултативни центрове, Спортния диспансер в града, общинските дружества „Пазари“, „Обреди“, Дворец на културата и спорта, „Градски транспорт“ и други.

В дневния ред на Общинския съвет са записани и точки за създаване на работна група с цел обследване и изясняване на техническото състояние на Аспарухов мост. Съветниците трябва да актуализират и маршрутни разписания на автобусни линии от транспортната схема на община Варна.