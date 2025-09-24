Кметът Васил Терзиев и общински съветници предлагат повишаване на цените за паркиране на синята и зелената зона в София

Кметът на София Васил Терзиев заедно с председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров внесоха доклад с предложения за промени, касаещи паркирането на синя и зелена зона в София.

Предложенията стъпват върху анкета с участието на 22 230 граждани – най-мащабното допитване по темата досега, казват от общинската администрация. Сред основните проблеми анкетираните посочват липсата на паркоместа, необходимостта от разширяване на зоните и ограничаването на служебния абонамент.

В доклада се предвижда разширяване на зелената зона в южните квартали и в райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", както и превръщане на част от зелените подзони в сини. Работното време на зоните ще бъде уеднаквено – от 8:30 ч. до 20:30 часа, включително и в неделя за синята зона.

Цените за паркиране се актуализират за първи път от 2012 г., допълват от общинската администрация. Предложението е час престой в синя зона да струва четири лева, а в зелена – два лева. Предвижда се и премахване на хартиените талони. Част от приходите от паркиране ще остават в общината за изграждане на паркинги и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

„Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда“, коментира кметът Васил Терзиев.