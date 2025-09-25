Предложение за инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги ще обсъди Общинският съвет в Опан

Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Опан по процедура “Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавната дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги” е сред сред внесените предложения в дневния ред на редовното заседание на местния Общински съвет.

Точките, по които ще заседават съветниците, са общо шест.

Сред тях са допълване на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Опан през 2025 г., приемане на етичен кодекс на общинските съветници за настоящия мандат и продажба на имоти.