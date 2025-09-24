Възможности за сътрудничество очаква кметът на Търговище след подписването на споразумение за намерение за побратимяване с град Хъфей

Споразумение за намерение за побратимяване между Търговище и китайския град Хъфей бе подписано на официална церемония в София. Подписи под документа положиха кметът на Търговище Дарин Димитров и Луо Пин – генерал-секретар на местната управа на Хъфей, съобщават от пресцентъра на общинската администрация в Търговище.

„Уверен съм, че побратимяването ни ще отвори нови възможности за сътрудничество между нас в сферата на икономиката, на образованието и културата, на туризма“, каза кметът Димитров след подписването на документа.

Споразумението бе осъществено в рамките на конференция за регионално сътрудничество между България и Китай, която се състои в столицата. В нея участват и представители на бизнеса от Китай, които имат интерес да инвестират у нас. Пред тях Дарин Димитров ще представи профила на индустриалната зона, която в момента се изгражда край Търговище по Плана за възстановяване и устойчивост. Сред коментираните теми са и възможностите за инвестиции в секторите за производство на зелена енергия, енергийни системи, интелигентни фотоволтаични системи, аутомотив и електрически превозни средства, изкуствен интелект и др., допълват от администрацията в Търговище.

Град Хъфей е административен център на провинция Анхуей в Източен Китай и е с население от 4,8 млн. души. Хъфей е водещ в областта на научните изследвания, като към 2023 г. заема 13-о място в света, осмо място в Азиатско-тихоокеанския регион и шесто място в Китай според класацията на Nature Index, където функционират едни от водещите световни производители на полупроводникови продукти за телекомуникациите, както и на електрически автомобили.

Решението за побратимяване между двата града бе взето от Общинския съвет в Търговище на извънредно заседание в началото на септември.