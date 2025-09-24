Улици в Ловеч са ремонтирани некачествено, смятат общински съветници

Улици в Ловеч са ремонтирани некачествено, като една от тях е „Иван Драсов“, която се намира в стария квартал на града. Това заявиха общинските съветници от ГЕРБ-СДС Валентина Недялкова, Георги Митев и Адриана Младенова пред журналисти.

По думите им ремонтът на ул. “Иван Драсов" е изпълнен изключително некачествено. „Не знам какво е качеството на материалите, но визуално улицата не изглежда така, както се очаква да бъде. Имаме ремонт, който очаква нови ремонти. Проблемът не е само в направените „кръпки“, но и в шахтите. Тази, пред която сме, е асфалтирана и затрупана със строителни отпадъци. Трябва да има служител, който от името на възложителя да приема извършените дейности, да следи за качеството и да бъдат предприети съответните санкции“, каза Валентина Недялкова.

Георги Митев обясни, че таксиметровите шофьори също се опасяват, че ще си повредят автомобилите. „Въпрос на време е да стане беля тук. Правят се ремонти, усвояват се пари, а работата не е свършена“, каза той.

Гражданинът Иван Иванов обясни, че вчера е минал с колата и си е повредил гърнето. „Частична работа – една шахта е оставена по-високо, а друга е на ниско. Тротоарите не са изпипани, половинчата работа“, заяви ловчалията.

Валентина Недялкова посочи, че не може общинските съветници да допуснат по подобен начин да се осъществяват проекти. „Хората искат качествени улици, а не ремонт на ремонта. Те имат право на прозрачност и отчетност на изразходените средства. Ще продължаваме да питаме кой контролира ремонтите, как се приема свършената работа и се преценява дали е качествено изпълнена, както и има ли санкции за самите изпълнители“, заяви тя.

Заместник-кметът на Ловеч Цветелин Винчев коментира за БТА, че по ул. „Иван Драсов“ е направен текущ ремонт. Той каза, че е запознат със случая, а нередностите са установени. „Имаме уверението на фирмата-изпълнител, че отделна група ще мине и ще оправи шахтите и установените повреди по пътната настилка“, каза Винчев.

Той добави, че ремонтът на улицата е извършен през лятото. „Няма издадени актове за приемане на обектите, не сме разплащали нищо към фирмата-изпълнител. Докато не си оправят нещата така, както трябва да бъдат, няма да получат нито лев“, заяви заместник-кметът на Ловеч.