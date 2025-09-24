Фотографска изложба „Променените“ в Народното събрание разказва за живота след приемната грижа. Експозицията, която включва портрети на млади хора, отгледани в приемни семейства, откри председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Това е нашият начин да обърнем внимание на проблем, който засяга достатъчен брой хора, които имат нужда от подкрепа, посочи тя.

„Онова, на което искаме да обърнем внимание и мисля, че всеки един от нас ще се замисли, че с поведението си трябва да минимизираме случаите, в които дете остава без дом, без грижа, без любов, защото не са парите, които правят хората щастливи, а други хора. Подадена ръка в труден момент е най-желаната помощ“, заяви Киселова.

За съжаление, разминаването между пълнолетието и моментът, в който имаш възможност сам да се грижиш за себе си, не са синхронизирани законодателно, коментира тя. Поради тази причина на 18 г. децата с редки заболявания отново имат нужда от лекарства, защото отново са деца, макар и на 18 г., и един месец други деца имат нужда от дом или от подкрепа за училище или за университет, посочи Киселова и призова да се търсят възможности за решаване на проблема.

Тези истории са тук в Народното събрание не, за да украсят стените, а за да ни гледат право в очите и да ни питат какво ще направим ние за тях, защото всяка година близо 200 младежи напускат приемните семейства и различни институции, и твърде често пълнолетието не е начало на свобода, а на бездомност, бедност и страх, каза Александър Миланов, изпълнителен директор на Национална асоциация за приемна грижа, организатор на изложбата.

Каролина щеше да е в дом, но попадна в приемно семейство и днес е студентка, даде пример той. Боян е изгубил баща си, минал през дом. Приемната му майка казва: „Ще остана до теб, дори да нямам договор и заплата“, което му дава сила да върви напред, посочи още Миланов. Днес тук, в храма на българската демокрация, „Променените“ ни напомнят – когато едно дете получи дом и любов, то може да стане студент, лекар, полицай или просто да мечтае, но без подкрепа след осемнайсет рискуваме тези лица да изчезнат в тъмнината на бедността и забравата, заяви той.

Каузата за децата, които живеят без семейства, е и моя лична кауза, посочи Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), председател на социалната парламентарна комисия. Тя отбеляза, че днешният ден на Народното събрание е ден без кворум, но не може да бъде ден без смисъл. За съжаление, през последните години приемната грижа е загубила от доверието на обществото, ставайки жертва на пропаганда и на доста черна кампания, коментира депутатът. По думите ѝ е факт, че през последните години представителите на политическата класа не са достоен пример за подражание, но е и факт, че обикновените хора могат да бъдат най-големият източник на урок, на пример за всички. Деница Сачева се обърна към всички парламентарни групи да работят заедно по проекти, свързани с осигуряване на по-добро бъдеще за децата от приемни семейства, вкл. със законодателни промени в Закона за социалните услуги.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) подчерта, че най-важното е българските деца да бъдат здрави, да имат пълноценно детство и гаранции за успешно бъдеще. Мисля, че това е една смислена цел, за която всички трябва да бъдем обединени, добави той.

Макар приемната грижа да е съпътствана с много предизвикателства и проблеми, тя на първо място е история за любов на хора, които са отдали част от живота си, за да помогнат на други и продължават да го правят и след като животът ги раздели, след като „досието бъде затворено“, посочи зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. Наш общ ангажимент е да не оставяме тези деца да бъдат сами по този път, добави той. МТСП, като първа стъпка в тази посока, е предприело мерки за промяна в правилника на Закона за социалното подпомагане, с които се дава възможност на децата, излизащи от приемни семейства, да получават финансово подпомагане за първите три месеца. Трябва да се намерят онези решения съвместно да дадем на тези млади хора продължаващ път в живота, подчерта зам.-министърът.

Ани Арутюнян, областен управител на Видин, сподели, че в града са намерили начин как да подпомагат тези деца, за да имат по-добро бъдеще. Това се случва, благодарение на координацията между различните институции с огромната помощ на Националната асоциация за приемна грижа.