Съветниците в Бобошево ще гласуват финансиране на местния отбор в редовния сезон от първенството на Националната аматьорска лига по баскетбол

Общинският съвет в Бобошево ще гласува отпускането на 7824 лв. за участие на местния отбор "Ботев" – Бобошево в редовния сезон 2025/2026 г. от първенството на Националната аматьорска лига по баскетбол. Заседанието на Общинския съвет е насрочено за днес, от 14:00 часа, в малката зала на читалище "Лоза-1870" в Бобошево, пише на страницата на Общината. Финансовите средства за отбора ще бъдат осигурени от Бюджет 2025 – "Местни дейности".

На днешното си заседание съветниците ще гласуват даването на разрешение за изработване на Подробен устройствен план-изменение на Плана за застрояване на поземлен имот в землището на с. Слатино, община Бобошево, с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и допълването на имота към обект: Концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли – от находище "Габи-2".

Съветниците ще гласуват и предложение за съгласието кмета на Община Бобошево да организира и извърши всички последващи действия, свързани с предаването за скрап на регистрирана фирма за вторични суровини, на два товарни автомобила с прекратена регистрация. Общинският съвет ще подложи на гласуване и отпускането на помощи в размер от по 500 лв. за подпомагане на родителите на три новородени деца.

На гласуване днес ще бъде подложено изпълнението на бюджета за първото шестмесечие за 2025 година на Община Бобошево, приемането на отчета за касово изпълнение на бюджета на Общината за 2024 година, отчетът за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за 2024 г. в Община Бобошево, както и отчетът за дълга за 2024 година. Съветниците ще се отчетат и по отношение на изпълнението на решенията на Общински съвет – Бобошево, приети за периода от 01.07.2025 г. до 30.06.2025 г.

Общинските съветници в Бобошево ще дадат становището си и по отношение на предложен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобошево. Те ще вземат решение и за утвърждаване и дофинансиране за съществуването на самостоятелни паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2025/2026 година.