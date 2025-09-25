Общинският съвет в Мездра ще разгледа днес годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2024 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Мездра за 2024 г. ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници. Точката е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията. Според докладната на кмета, бюджетът на общината за миналата година се е увеличил с 12 859 113 лв. спрямо първоначалната рамка, заради получени трансфери от няколко министерства.

Предстои съветниците да направят промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, заради приемането на еврото от началото на следващата година. Промени се очаква да бъдат направени и в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предизвикани от забавяне на изплащането на възнагражденията на съветниците през последните месеци.

Сред останалите точки са решение за предоставяне на полски пътища за ползване от земеделски производители; разрешение за разделяне на имоти, с цел изграждане на площадка за изкупуване на черни и цветни метали и промяна на начина на трайно ползване на земя в с. Горна Кремена. Ще бъде подложено на гласуване и искане от кмета на с. Крета за промяна в решение на Общинския съвет относно три помещения в кметството, отдадени за ползване от местното читалище.

На заседанието ще бъде разгледана и молба от директора на Средно училище „Иван Вазов“ Мездра за осигуряване на средства за изграждането на асансьор в сградата на училището.