„Възраждане“ обвини МВнР и премиера в избирателна дипломация заради случая със задържания в Украйна български гражданин

„Възраждане“ обвини Министерството на външните работи (МВнР) и премиера в избирателна дипломация заради случая с Любомир Киров, който е с двойна гражданство и беше задържан в Украйна.

За случая с Любомир Киров първо ние от „Възраждане“ чрез колегата си Стоян Таслаков, председател на комисията за българите извън страната, сигнализирахме правителството, посочи Ангел Георгиев в кулоарите на парламента. Първо МВнР в официална опозиция заяви, че той е и украински гражданин и затова има задължения за мобилизация, припомни депутатът. В същото време, продължи той, Росен Желязков заяви, че ние сме за връщане на всички деца на Украйна от руските лагери, а няколко часа по-късно, след вълната от негативни коментари за МВнР, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе и зае противоположна позиция и каза, че ще съдейства с всичко възможно. Още 2013 г. сме сезирали Бойко Борисов за защита на бесарабските българи, тогава той каза, че те са украински граждани и съответно се третират като украинци, т.е. българската държава отказа да ги защити, коментира Ангел Георгиев. Сега виждаме, че когато се вдигне медиен шум, българската държава може да реагира, да упражни дипломатически натиск, има лостове и механизми – т.е. има избирателна дипломация, дипломация на кризисния пи ар, изтъкна депутатът. Реално, по думите на Георгиев, българската държава наистина има всички необходими механизми да действа, защото Украйна има много какво да загуби, ако България сега оттегли подкрепата си. Стигна се до положителна развръзка, но искам да подчертая двулична позиция на нашите управляващи, допълни представителят на „Възраждане“.

Виждаме цялата палитра от една дипломация, която действа единствено, когато е застрашен имиджът на правителството. Дипломацията се задейства избирателно, в определени случаи, посочи още Ангел Георгиев. Призоваваме съответно Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта в Украйна, добави депутатът.