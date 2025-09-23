Възстановено е движението в района на мездренското село Кален

Възстановено е движението по път III-103 Мездра – Роман в района на с. Кален, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Припомняме, че то бе временно ограничено и в двете посоки заради паднал на пътното платно електрически стълб.

Причина е било пътно произшествие, при което лек автомобил се е ударил в стълба. При инцидента няма ранени, казаха от Областната дирекция на МВР Враца.