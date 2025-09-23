Подробно търсене

Възстановено е движението в района на мездренското село Кален

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Празен път, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова/архив
ВРАЦА,  
23.09.2025 19:35
 (БТА)

Възстановено е движението по път III-103 Мездра – Роман в района на с. Кален, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Припомняме, че то бе временно ограничено и в двете посоки заради паднал на пътното платно електрически стълб.

Причина е било пътно произшествие, при което лек автомобил се е ударил в стълба. При инцидента няма ранени, казаха от Областната дирекция на МВР Враца.

/ТНП/

Към 20:12 на 23.09.2025 Новините от днес

