Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Добричка за 2024 г. ще гласуват съветниците на редовно заседание

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Добричка за 2024 година ще гласуват съветниците на редовно заседание, сочи публикуваният проект на дневен ред на сайта на Общината.

Общинският съвет ще трябва да реши дали да бъдат отпуснати финансови средства за транспорт на три фолклорни групи, които искат да участват в национални и международни фестивали.

На редовното заседание ще бъдат разгледани три докладни, върнати за ново обсъждане от областния управител на Добрич.

Съветниците ще решават дали да бъде направени актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост по плана на девет села, намиращи се на територията на общината.

Ще бъдат разгледани две докладни записки за Подробен устройствен план (ПУП), както и точка за включване на имоти с начин на трайно ползване – “пасище, мера“ в тръжна процедура за отдаване под наем.