Утвърждаване на маломерни паралелки и предоставяне на общински имот по наем са сред решенията на съветниците в Цар Калоян

Общинският съвет в Цар Калоян одобри и шестте докладни, внесени за разглеждане на днешното заседание. Съветниците гласуваха за новата учебна година в двете училища в Община Цар Калоян да бъдат сформирани 14 маломерни паралелки заради недостиг на ученици. С решение на Общинския съвет от общинския бюджет ще бъдат осигурени допълнителни средства - извън определените по единните разходни стандарти за училищата в Цар Калоян и Езерче.

Общинските съветници дадоха също съгласие за предоставяне право на възмездно ползване без търг или конкурс на недвижим имот, публична общинска собственост. Покривното пространство от 57 кв. м от сградата на читалището в село Костанденец ще се ползва от дружеството „Юнайтед Тауърс България“ ЕООД за монтаж на съоръжение за предоставяне на електронно съобщителни услуги.

Единодушно бе приета и докладната записка за упълномощаването на кмета Дауд Аляовлу да представлява общината в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК. При невъзможност от страна на кмета за участие в срещата, Общинският съвет определи като резервен представител.

Одобрени по време на заседанието бяха и докладните за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот в Цар Калоян, както и за учредяване на безвъзмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот частна общинска собственост.