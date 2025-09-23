Подробно търсене
Утвърждаване на маломерни паралелки и предоставяне на общински имот по наем са сред решенията на съветниците в Цар Калоян

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
БТА, Цар Калоян (23 септември 2025) Редовно заседание на Общинския съвет в Община Цар Калоян се провежда днес. Сред докладните, които се обсъждат са за утвърждаване на маломерни паралелки и предоставяне под наем на общински имот. Заседанието водят (от ляво надясно) заместник-председателят на Общинския съвет Рефан Хашим, председателят на Общинския съвет Белгин Хюсеин и кметът на Община Цар Калоян Дауд Аляовлу.Снимка: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова (ПБ)
Разград,  
23.09.2025 19:31
 (БТА)

Общинският съвет в Цар Калоян одобри и шестте докладни, внесени за разглеждане на днешното заседание. Съветниците гласуваха за новата учебна година в двете училища в Община Цар Калоян да бъдат сформирани 14 маломерни паралелки заради недостиг на ученици. С решение на Общинския съвет от общинския бюджет ще бъдат осигурени допълнителни средства - извън определените по единните разходни стандарти за училищата в Цар Калоян и Езерче.

Общинските съветници дадоха също съгласие за предоставяне право на възмездно ползване без търг или конкурс на недвижим имот, публична общинска собственост. Покривното пространство от 57 кв. м от сградата на читалището в село Костанденец ще се ползва от дружеството „Юнайтед Тауърс България“ ЕООД за монтаж на съоръжение за предоставяне на електронно съобщителни услуги.

Единодушно бе приета и докладната записка за упълномощаването на кмета Дауд Аляовлу да представлява общината в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК. При невъзможност от страна на кмета за участие в срещата, Общинският съвет определи като резервен представител.

Одобрени по време на заседанието бяха и докладните за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот в Цар Калоян, както и за учредяване на безвъзмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот частна общинска собственост. 

/ТНП/

